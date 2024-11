COMUZZO, Quegli indizi che tanto ricordano Vierchowod

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene tracciato un parallelo tra Pietro Comuzzo, centrale della Fiorentina, e Pietro Vierchowod, straordinario difensore che in viola ha sfiorato uno scudetto e che è stato un fuoriclasse di Roma, Juve e Sampdoria. Come scrive il giornale, essere concentrati per 90 minuti è fondamentale per un difensore e l’applicazione di un ragazzo che solo a febbraio compirà vent’anni è davvero unica.

Lo "Zar" alla stessa età veleggiava in C1 col Como, anche se poi avrebbe smesso in serie A solo a 41 anni dopo aver vinto tutto, dal Mondiale, sia pure da riserva, all’incredibile scudetto con la Sampdoria fino alla Coppa dei Campioni con la Juve. Pietro secondo è più alto di sei centimetri del suo predecessore e non ha certo la sua stessa velocità, una dote assolutamente inimitabile dello Zar che da mediano a Roma aggiunto vinse il suo secondo scudetto, mentre intanto Firenze soffriva ancora per l’interruzione di un rapporto molto intenso, ma troppo breve. Il futuro di Comuzzo può in qualche modo assomigliare a quel mastino che 43 anni fa occupava la stessa posizione nel cuore della difesa viola.