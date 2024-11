COMUZZO, I complimenti del fratello per la Nazionale

Ieri il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni, QUI la lista completa, per le due sfide di Nations League contro Belgio e Francia in programma rispettivamente giovedì 14 novembre e domenica 17 novembre. A sorpresa il selezionatore azzurro ha deciso di chiamare, prima ancora di un suo esordio con la nazionale Under21, Pietro Comuzzo. Tra i tanti messaggi di auguri e di complimenti per il difensore viola, oggi è arrivato, via social, anche quello del fratello gemello Francesco, giunto insieme a Pietro nelle giovanili gigliate nel 2015 ma andato via dopo solo un anno.

Scherzando Francesco Comuzzo ha pubblicato una foto di loro due insieme da piccoli con la didascalia: "Ai tempi però non vedevi palla con me". Di seguito la storia Instagram di Francesco Comuzzo: