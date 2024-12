COMUZZO (DAZN), I nostri migliori difensori sono le punte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di DAZN, queste le sue parole:



Come hai vissuto il finale?

“Ci siamo abbassati un po’, certe volte ho anche la fortuna che la palla mi arrivi precisa sulla testa.”

Sei stato monumentale in difesa, il cambio modulo ha giovato?

“Il cambio modulo ci ha dato tanti vantaggi. I nostri primi difensori sono i nostri attaccanti, ma senza il loro lavoro, senza il lavoro di tutta la squadra, noi non saremmo nulla.”

Si respira un’aria magica nello spogliatoio?

“Noi i limiti non ce li poniamo, pensiamo partita dopo partita. Era una partita importante anche dopo i risultati delle altre. Se siamo lì, c’è un motivo: siamo una grande squadra, siamo uniti.”

Ti ha emozionato il coro per Bove?

“È stata un’emozione bellissima. Edoardo è un ragazzo d’oro, ora con lui sogneremo in grande. In ogni caso sta bene ed è tranquillo.”