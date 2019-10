COMMISSO, Su Fiore-Lazio: "Come con il Napoli"

Durante la sua intervista fiume a Radio Rai, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato così le decisioni arbitrali di Guida e del suo staff: "Da anni in America abbiamo la moviola e non abbiamo polemiche, non capivo perché in Italia ce ne fossero. Ieri sera ho visto dal vivo il perché si polemizza così tanto in Italia. È un po' scandaloso quello che ci è successo, perché ci penalizzerà per molto tempo. Ribery è stato nervoso e ha sbagliato, anche se aveva ragione. Nella mia azienda chi sbaglia lo calcio fuori. Ma è un circolo vizioso che è nato dal fallo che non sono andati a vedere al VAR. Non capisco perché non l'abbiano fatto, esattamente come accaduto con il Napoli".

