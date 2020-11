COMMISSO SU CS E STADIO, Non sono come Attila

Rocco Commisso è tornato anche sulla situazione centro sportivo e stadio, due progetti che la presidenza americana ha dichiarato sin da subito: "Già sul centro sportivo c'è stato un compromesso che ci porta ad andare avanti, spero che entro gennaio inizieremo ai lavori. Sullo stadio: è una porcheria quello che sta succedendo, i vari professori che hanno scomodato per dire che lo stadio non andrebbe demolito. Qualcuno mi ha chiamato anche Attila, quello che distrugge: io però non solo distruggo ma poi ricostruisco, come si vede per il centro sportivo a Bagno a Ripoli. Ho usato la parola distruggere, potete usare la parola che volete, ma va rifatto lo stadio, io voglio fare questo e per questo metto i soldi".