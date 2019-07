COMMISSO, Su Chiesa: "Non sarà come con Baggio"

All'interno della lunga intervista concessa a Il Sole 24 Ore, il patron della Fiorentina Rocco Commisso si è anche soffermato sulla questione relativa a Federico Chiesa: "Non farò con Chiesa lo stesso errore che hanno fatto con Baggio. Robi Baggio era il più grande e lo hanno venduto solo per i soldi. Io non so che cosa prevede il suo contratto, e se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda ènil nostro campione non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari".

