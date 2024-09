COMMISSO, Segue Sinner alla finale degli US Open

© foto di ACF Fiorentina

Giornata di sport per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: il numero uno viola infatti in questi minuti sta assistendo assieme alla moglie Catherine e al figlio Joseph alla finale degli US Open tra il nostro Jannik Sinner e lo statunitense Taylor Fritz che si sta svolgendo presso il Flushing Meadows di New York davanti a oltre 20mila spettatori. Ecco la foto che ci ha fatto pervenire il club viola della famiglia Commisso: