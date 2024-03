COMMISSO JR, Barone come un padre: pregherò per lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Joseph Commisso, figlio del presidente Rocco Commisso, tramite i propri profili social, ha pubblicato un lungo messaggio in ricordo di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso nelle scorse ore: "Giuseppe Barone è stato per me un migliore amico e un altro padre. Era sempre generoso e gentile. Cercava sempre di dare una mano in ogni modo possibile. Era un padre di famiglia che aveva grande cura e amore per il prossimo. Ha sviluppato tanti rapporti forti nel corso degli anni, nel mondo del calcio, la politica, i tifosi e tante altre persone. Hai contribuito in maniera massiccia alla realizzazione del nostro Rocco B. Commisso Viola Park, che è una delle migliori strutture sportive del mondo. Amava quello che faceva! Ha dato sempre il massimo per la Fiorentina e per il New York Cosmos. Sono così orgoglioso che sia stato il nostro direttore generale. Mi mancherà così tanto. Questa immensa perdita è davvero devastante e scioccante. Dedico la festa di San Giuseppe a Giuseppe Barone e purtroppo domani sarebbe stato il suo compleanno. Ti ricorderò e pregherò per te in entrambi questi giorni. Ti voglio bene Giuseppe Barone, non sarai mai dimenticato. Il tuo ricordo vivrà con noi per sempre".