COMMISSO, Investimento al Viola Park è senza precedenti

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha parlato così direttamente da New York durante il Gala della John Cabot University: "Amo l'Italia, non esiste un altro paese simile nel mondo, basta pensare alla sua cultura che riunisce tutta quella dei popoli del Mediterraneo. Ecco perché sono onorato di poter parlare alle giovani generazioni della mia storia e dell'Italia. L'acquisto da parte mia della Fiorentina è stata la strada per rendere qualcosa all'Italia e al calcio. La Fiorentina ha una storia lunga e ricca nel calcio italiano ma non aveva mai avuto niente di proprietà in città. I soldi che abbiamo speso per progettare e costruire il Viola Park lasceranno per sempre qualcosa al club e alla città. Sarà uno dei più grandi centri sportivi d'Europa, dove giocheranno tutte le nostre squadre, comprese le ragazze e i giovani. Quando verrà inaugurato il Viola Park, avremo speso 440 milioni di dollari per acquistare il club e costruire il il centro sportivo. Nessuno dai tempi dei Medici aveva investito così tanto nella città".

