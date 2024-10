COMMISSO, Fatti di S.Gallo un danno per Firenze ed ACF

Fonte: acffiorentina.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dura nota del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo quanto avvenuto nel corso della partita contro il San Gallo. Il numero uno viola, alla luce dei fumogeni, dei petardi e dei fuochi d'artificio che alcuni sostenitori gigliati hanno esploso reiteratamente nel corso del match di Conference League - costringendo più volte il direttore di gara a interrompere la sfida - ha affindato al sito ufficiale della società un commento sulla vicenda:

"Firenze è una città meravigliosa, riconosciuta nel mondo per la sua arte e la sua bellezza. La passione unica dei fiorentini e dei tifosi viola è un valore straordinario apprezzato in tutto il mondo. Il calore della nostra curva mi colpisce e mi riempie di emozione ogni volta che la squadra scende in campo, tutte le volte che vado a salutare i nostri tifosi. Ed è così che vorrei fosse identificata la passione dei fiorentini per la maglia viola".

Prosegue, poi: "I fatti di giovedì rischiano di rovinare questa immagine per comportamenti irresponsabili da parte di alcuni, creando un danno non solo alla Fiorentina, ma anche a quello che Firenze rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo. Mi auguro che fatti del genere non si verifichino ancora e, con questo auspicio, scenderemo domani in campo nella sfida contro la Roma. Il Popolo viola deve continuare a portare i propri colori e la propria voce in ogni stadio. Uniti, insieme, possiamo affrontare qualsiasi avversario. Sempre e solo Forza Viola".