COMMISSO E I SOLDI, Si parla tanto ma li metto io

Altre parole di Rocco Commisso: via radio, il presidente italo-americano ha parlato così del suo primo anno in viola: " A Firenze c'è tanta parlantina, ma poi quando bisogna tirare fuori dalle tasche non c'è nulla. Sono io che devo guardare la situazione di questi tempi: noi abbiamo speso fino ad oggi 170 milioni per l'acquisto della società e dopo c'è stato il problema del Covid. Abbiamo fatto anche grossi investimenti a gennaio e ora ci sono poche entrate oltre alla Tv e i costi sono incrementati. io non ho mai detto che avrei speso più soldi per i giocatori, ma ora siamo già a 70 milioni di monte stipendi. Nello spazio di due stagioni dovrò mettere altri 50 milioni, aggiungiamoci i soldi per l'acquisto, il mercato ed il nuovo centro sportivo: non ci sono molte squadre al mondo che spendono così con un fatturato del genere"