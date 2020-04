COMMISSO, Annuncia: "Non licenzierò nessuno"

Intervenuto a Fox Business, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato delle sue decisioni in merito a Mediacom e al coronavirus: "Sono contento di dire che tutti i dipendenti della mia azienda sono al sicuro dal coronavirus lavorando a casa. Abbiamo avuto buoni investimenti in questi anni e Mediacom non licenzierà nessuno: sono orgoglioso di annunciarlo".

L'Italia?

"Sfortunatamente è il paese più colpito da questa emergenza, partita dal Nord e arrivata anche al Sud. Tutto si è fermato, anche la bellissima città di Firenze di cui posseggo la squadra di calcio si è fermata. Tutti i dipendenti del club sono a casa, alcuni hanno anche sofferto di questo virus ma fortunatamente adesso stanno bene. In Italia dovremmo aver toccato il punto più alto ma non ci sono certezze".