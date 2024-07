COLPANI, Su Instagram si definisce un giocatore viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il primo saluto social da parte del club, anche il nuovo giocatore viola si autodefinisce un giocatore della Fiorentina. Nessuna dichiarazione ufficiale o intervista, ma ancora una volta i social confermano che Andrea Colpani, nonostante manchi ancora la firma sul contratto, giocherà per il club in riva all’Arno. È direttamente il "flaco" infatti che, nel suo profilo Instagram, ha cambiato la propria descrizione da "Football player of Monza" a "Fiorentina".