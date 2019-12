COLONNESE, Viola involuti anche per gli infortuni

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato così della sfida di domenica contro i viola: "I nerazzurri me li aspetto arrabbiati e non demotivati. Non vedo punti deboli in Italia per questa squadra, anche con la Juventus non ha demeritato. Lautaro Martinez? Per i grandi club come il Barcellona la clausola è invitante e per me finirà in blaugrana il prossimo anno: è l'arma in più di Conte. Borja Valero? È un professionista serio, si è fatto trovare pronto. Fiorentina? Può essere la sua occasione perché domenica è una gara da dentro o fuori. Dietro vanno forte e deve fare punti. L'involuzione del club viola è avvenuta anche a causa degli infortuni".