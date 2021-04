COLONNESE, Viola in grande difficoltà. Lotteranno...

Colonnese: "Conte ha plasmato i giocatori, il quarto posto è una questione tra Napoli e Juve, la Fiorentina rischia" - Brambati: "La Juve paga la presunzione di aver pensato di vincere senza allenatore" - Chirico: "La Juve si è autodistrutta con scelte assurde in campo e in panchina" - Ospiti: Massimo Brambati, Marcello Chirico, Francesco Colonnese - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

Francesco Colonnese, ex calciatore, ha parlato di lotta salvezza a a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole: "Benevento e Spezia hanno fatto un colpo importante nell'ultimo turno. Il Parma è in difficoltà ed è penultimo. Le squadre che lotteranno saranno Fiorentina, che è in grande difficoltà anche dopo il cambio allenatore, e poi Torino e Cagliari".