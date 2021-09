COLONNESE, Viola da prime posizioni. Quarta...

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto per parlare della sfida di stasera contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "E' una partita difficile per entrambi. La Fiorentina è ben allenata, solida, ha un'idea di calcio e Italiano fa le cose semplici. Ha messo i giocatori nei propri ruoli come Milenkovic che fa il centrale dove ha dato il meglio di se stesso e non gioca sulla fascia destra, Bonaventura è tornato sui suoi livelli e davanti è una squadra di qualità con Nico Gonzalez e Vlahovic, quest'ultimo un bomber vero che fa reparto da solo. L'Inter dovrà sudare, è una bella prova per i nerazzurri che hanno comunque qualità nel breve. Reparto arretrato viola? Italiano sa che recuperando palla più alta può essere più pericolosa. Non condivido invece chi rischia con portiere e difensori il possesso palla perché non sono attaccanti o centrocampisti. Il segreto in fase difensiva è indirizzare il pressing dove la squadra avversaria ha poche soluzioni quindi spesso sulla linea esterna. Vlahovic marcato a uomo? E' normale, quelli forti devono essere fermati. Abbiamo perso un po' queste caratteristiche. Duncan o Amrabat? Metterei sicuramente il primo che ha più forza e più gamba. Viola sorprese campionato? Ha un allenatore bravo, ha obiettivo di migliorare la scorsa annata e questo incide. Io l'ho messa nelle mie sorprese, lotterà per le prime posizioni della Serie A. La vedo a livello di Lazio e Roma e non una meteora. Martinez Quarta? Mi piace, è aggressivo e va benissimo con Milenkovic. Si compensano bene, ma ci vuole un sinistro in una difesa a 4 e per quello Igor si gestisce meglio in inizio giocata".