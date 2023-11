COLOMBIA, Paraguay steso 1-0. Mina in campo 90 minuti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con una rete di Rafael Santos Borré, la Colombia batte il Paraguay in casa sua e si porta al terzo posto delle qualificazioni al Mondiale 2026 per quanto riguarda il Sudamerica. I Cafeteros si sono imposti per 1-0, vittoria in cui è stato protagonista anche Yerry Mina della Fiorentina, partito titolare e rimasto in campo per tutto il match.