COLOMBA, I viola hanno tutto per entrare in Europa

Nel corso del TMW News è intervenuto l'ex allenatore Franco Colomba che ha parlato della Fiorentina e di Vincenzo Italiano: "Sta mostrando qualità e di essere un tecnico che sa trasmettere le sue idee. La squadra ha tutto per entrare in Europa, in attacco ha Vlahovic che è eccezionale. Ed è una formazione equilibrata, che si difende bene: potrà incappare magari in qualche sconfitta per giocare alla pari con le big".