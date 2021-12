COLLOVATI, DV9 tra i 2-3 attaccanti migliori della A

Vlahovic ha convinto tanti addetti ai lavori, compreso l'ex difensore Fulvio Collovati: "Ha dimostrato grandi capacità - ha detto infatti a Tuttomercatoweb.com - non so se in questo momento sia il migliore in assoluto ma di sicuro tra i 2-3 migliori. Da difensore mi ha colpito la facilità con cui riesce a liberarsi dell'avversario, il senso del gol. Devo sottolineare che ha qualità fisiche, è forte di testa, fa gol da tutte le posizioni, segna anche su punizioni, batte i rigori. E ha 21 anni, dunque può migliorare ancora e se lo fa con questo patrimonio...".

Se non avesse la scadenza nel 2023 oggi varrebbe 100 milioni?

"Per me queste cifre sono folli visti anche i bilanci di varie società, però se consideriamo quanto sono stati pagati difensori o centrocampisti in passato, i cento milioni li vale Comunque reagendo alle polemiche ha dimostrato di avere carattere, ha reagito sul campo. in certi casi c'è il rischio che ci si possa sedere e invece ha reagito da vero uomo. Ed è ancora un ragazzo".

Può assomigliare a Batistuta?

"Ho marcato Bati e conosco il suo valore. Quando si fanno paragoni come ad esempio anche Barella-Tardelli sono sempre un po' restio. Ognuno ha le sue doti. Certo, in quanto a gol può anche superarlo però è un giocatore diverso per caratteristiche. Vlahovic ha margini di miglioramento ma dipende da lui. Tanti si siedono, tanti invece migliorano. Lui ti dà l'idea di essere esperto, uomo. Ha passato una vicenda non semplice, si è esposto alle critiche e ha saputo superare anche questa situazione".