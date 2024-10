COLLOVATI, Ben vengano i marcatori come Comuzzo

FirenzeViola.it

A margine del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della nazionale Fulvio Collovati ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com (in calce il video dell'intervista) toccando anche il tema Pietro Comuzzo, centrale della Fiorentina appena convocato in Under 21: "Direi che mi vien da ridere quando dicono: "I difensori moderni devono costruire dal basso". Scirea, Baresi, Krol, lo facevano già 50 anni fa. Il difensore deve marcare prima di tutto e ora si sta avendo un ritorno in questo senso.

Vedi Buongiorno, che sa marcare l'uomo, o anche Comuzzo. Ben vengano, specie dai settori giovanili. Prima devono saper marcare, poi se sanno anche impostare meglio".