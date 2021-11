COLASANTO, Alvarez ha tecnica migliore di Lautaro

Filippo Colasanto, agente FIFA esperto di calcio sudamericano e in particolare argentino, ha fatto una valutazione generale a proposito di Julian Alvarez, giocatore del River Plate sul quale la Fiorentina sembra aver posto la sua attenzione: “Alvarez è un giocatore che pochi mesi fa gravitava tra riserve e prima squadra e si poteva prendere a pochi soldi. Al momento però credo che, al di là della clausola di 25 milioni, per prenderlo ci vorranno alcune decine di milioni: è diventato un attaccante in grado di segnare due reti a partita. Lui simile a Tevez? No, non si assomigliano: ha una fisicità che ricorda Lautaro Martinez, anche se il giocatore dell’Inter è più forte fisicamente. Per tecnica, però, Julian è più forte anche di Lautaro. Alvarez è molto bravo in zona gol ma non solo perché è bravo a fare assist”.