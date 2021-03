CLASSIFICA, Viola al 13° posto: la zona calda a 9 pt

L'Inter chiama, la Juventus risponde, il Milan cade. Mentre in zona salvezza è sempre più bagarre. Ecco le nuova classifica della Serie A alla luce dei risultati della 27a giornata di campionato, che hanno visto la Fiorentina vincere un vitale scontro salvezza per 4-1 contro il Benevento e salire ad un più sicuro 13° posto in classifica. Ottimi - in ottica viola - i ko di Torino, Cagliari e Spezia. Domenica alle 18 arriverà il Milan al Franchi, stasera messo ko da un gol di Politano del Napoli.

Inter 65

Milan 56

Juventus 55*

Atalanta 52

Roma 50

Napoli 50*

Lazio 46*

Sassuolo 39*

Verona 38

Udinese 33

Sampdoria 32

Bologna 31

Fiorentina 29

Genoa 28

Spezia 26

Benevento 26

Cagliari 22

Torino 20**

Parma 19

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno