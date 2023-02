CITY, Rischio revoca vittorie della Premier League

Secondo quanto riportato da talkSPORT, l'eventuale retrocessione a tavolino del Manchester City nel caso venissero accertate le accuse per aver violato dal 2009 al 2018 le regole del Fair Play Finanziario di Premier League, potrebbe non esserci posto in Champioinship. La English Football League, che gestisce i tornei professionistici sotto la Premier League (Championship, League One e League Two) non ha l'obbligo di garantire al City un posto. C'è inoltre la possibilità che i tre campionati vinti in quel periodo di tempo vengano revocati. Diverso il discorso di FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield che sono organizzate dalla Football Association, pertanto fuori dall'indagine sulla Premier League.