CISTANA, Viola di nuovo su di lui, ma occhio alla Samp

Sembra essersi riaccesa la pista Andrea Cistana per la Fiorentina: a riportarlo è Brescia Oggi, che scrive di un nuovo interessamento dei viola sul difensore classe '97. Cistana, protagonista quest'anno in Serie B col Brescia, arrivato alla semifinale playoff, è stato accostato nelle ultime sessioni di mercato alla Fiorentina ma adesso su di lui sarebbe piombata anche un'altra squadra di A: si tratta della Sampdoria, interessata a potenziare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. L'impressione riportata dal quotidiano lombardo è che il calciatore, dopo l'ennesimo anno in B, potrebbe spignere per un trasferimento in Serie A; in pole position, come detto, ci sono viola e blucerchiati.