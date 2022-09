CIOFFI, Siamo in crescita sotto tutti gli aspetti

"Ho visto coraggio: il risultato è bugiardo, ma va comunque accettato". A margine della sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Verona Gabriele Cioffi affida così le sue sensazioni a caldo ai microfoni di DAZN.

Avete avuto un paio di occasioni con Henry e Kallon: c'è rammarico per la poca concretezza sotto porta?

"Il rammarico c'è, dobbiamo essere più concreti sotto porta, c'è da lavorare per trovare le soluzioni per essere più frizzanti. Lavoreremo con serenità".

La crescita della squadra è in linea con le sue aspettative?

"Stiamo crescendo e stiamo recuperando pezzi grazie alle settimane di allenamento. Oggi abbiamo ritrovato Hrustic e Cabal, credo che a breve riavremo anche Verdi. Le soluzioni cambiano e così la nostra imprevedibilità, sta a noi sfruttarle".

State comunque crescendo rispetto all'inizio della stagione.

"Sì, siamo in crescita sotto tutti gli aspetti. Non siamo felici del risultato, ma lo siamo per il percorso che abbiamo intrapreso: testa bassa e lavorare".