CINQUINI, Vlahovic? In prestito in viola fino a giugno

Nel corso del TMW News è intervenuto Oreste Cinquini che da ex ds viola ha commentato il caso Vlahovic: "Viste le parole di Barone mi pare che ci siano i presupposti per una partenza del giocatore già adesso. Il presidente Commisso ha fatto le mosse giuste, ha messo il giocatore e gli agenti di fronte alle loro responsabilità. Vlahovic da quel che si è capito vuole lasciare Firenze in armonia ma la Fiorentina a questo punto deve cederlo e trovare un paio di elementi che possano sostituirlo. Ormai i club si sono fatti avanti con gli agenti".

Cedere adesso Vlahovic potrebbe essere un rischio per la corsa dei viola verso l'Europa...

"La scappatoia migliore sarebbe cederlo adesso e tenerlo in prestito fino a giugno. Non so chi tirerà fuori 70-80 milioni adesso per poi aspettarlo fino a giugno ma in questo momento la Fiorentina ha ancora il coltello dalla parte del manico. Tenerlo in prestito potrebbe voler dire provare ancora a raggiungere l'Europa. Bisogna parlarsi e guardarsi negli occhi e capire se si può fare. Con questa formula la Fiorentina avrebbe anche il tempo di cercare i sostituti di Vlahovic".