CINQUINI, Vlahovic? Commisso non poteva fare altro

Oreste Cinquini, dirigente di lungo corso, ha commentato così i temi legati alla Fiorentina: "La cessione di Vlahovic alla Juve ha fatto parecchio discutere nell'ambiente viola, ma Commisso non poteva far altro. Ormai i rapporti con gli agenti del calciatore erano interrotti e si è ritenuto di cederlo. Chi trae più vantaggio è la Juve che ha preso il giocatore che le mancava. Solo Vlahovic aumenta la percentuale dei bianconeri di andare in Champions. Quanto alla Lazio Sarri voleva qualche giocatore utile al suo progetto di calcio. Cabral della Lazio mi pare un buon giocatore ma il tecnico voleva di più. Si era parlato anche del prolungamento del suo contratto ma la cosa si è un po' fermata. Per la corsa all'Europa League ora vediamo come sarà la Fiorentina senza Vlahovic. Vediamo cosa saprà fare Italiano con i nuovi acquisti. Non escluderei comunque la Lazio dall'Europa League"

Che pensa dello sfogo di Commisso?

"E' un presidente importante però va detto anche che ciò che gli è stato lasciato in eredità da Corvino ha frutato tanti milinoi. Tanti tifosi erano andati contro Della valle ma loro con Corvino hanno lasciato un gran numero di giocatori importanti. E' chiaro che lo striscione appeso a Ponte Vecchio è andato di traverso a Commisso. Firenze farebbe bene a tenerselo stretto Commisso, è un po' estemporaneo ma ha il coraggio di dire quello che pensa".