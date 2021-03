CINCOTTA, Juve? Non è una partita come le altre

Domani la Fiorentina Femminile affronterà la Juventus in una delle classiche ormai anche in campo femminile. Ecco le parole del tecnico viola Antonio Cincotta ai canali ufficiali: “La prima cosa che mi è stata insegnata quando sono arrivato a Firenze è che la partita contro la Juve per i tifosi non è come le altre, sarà una gara affascinante fra due realtà importanti del calcio femminile e come sempre andremo in campo per fare del nostro meglio. Dalla partita contro lo Slavia Praga abbiamo dovuto affrontare una serie di difficoltà crescenti, che però ci hanno unito, cementato i rapporti e ci hanno insegnato a sacrificarci e stringere i denti, questa forza mentale ci deve trascinare contro la Juve. La CL ci ha insegnato tanto perché ti fa confrontare con il top e speriamo di poter mettere in campo la fisicità internazionale che può fare la differenza. Lo staff sta facendo di tutto per velocizzare i rientri, perché per molti mesi abbiamo lavorato con disponibilità ridottissime. E’ difficile fare pronostici, bisogna guardare la realtà, nelle ultime partite la Juve ha sempre vinto, sta a noi riconoscere la forza dell'avversario senza alibi e sta a noi sfruttare l’occasione di rigiocare questa partita a Firenze e fare di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi. Con la voglia di ritrovare il sorriso e tirarci fuori da tutto quello che ci ha colpiti da due mesi a questa parte.”

