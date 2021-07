CICCONE, Pradè dovrebbe star dietro una lavagna

Intervistato da TuttoC.com, Michele Ciccone, ex direttore sportivo del Bari, ha dedicato parole dure a molti colleghi operanti nelle varie categorie, tra cui il ds viola Daniele Pradè: "Dalla A alla C in tanti sono i dirigenti che meriterebbero, a parer mio, di finire dietro la lavagna: da Pradè a Faggiano, da Foresti a Tosi, da De Vito a Scuotto. Purtroppo a volte si privilegiano dirigenti, nonostante questi non abbiano ottenuto risultati di prestigio e lo vediamo in tutte le categorie. Come ho detto ci sono situazioni che non comprendo come il fatto che una personalità come Antognoni, che per la Fiorentina ha speso una vita, ha dovuto subire un ridimensionamento che non avrebbe meritato".