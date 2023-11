CHRISTENSEN, Sento l'affetto della gente. La città...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Queste alcune parole della lunga intervista rilasciata dall'estremo difensore danese: "La mia avventura a Firenze sta andando bene, sento molto l'affetto delle persone. Anche la prima volta che ho preso il taxi, non ho parlato altro che di Fiorentina. Il cibo? Non mango molto la carne, però la bistecca l'ho provata: è buonissima.

Sulla Fiorentina all'estero: "La Fiorentina per via di Jorgensen e Kroldrup è un club molto conosciuto in Danimarca. La dimensione viola all'estero è notevole. Mentre a Berlino non era così".

Sul Viola Park: "E' fantastico. Con i preparatori provo a parlare italiano, anche con i difensori ci capiamo. Questo centro sportivo è il migliore che abbia mai visto, c'è tutto, è completo".