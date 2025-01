CHRISTENSEN, Primo allenamento del danese a Salerno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come fanno sapere i canali ufficiali del club, quest'oggi, come di consueto al centro sportivo 'Mary Rose', doppia seduta di allenamento per la Salernitana: prosegue l’intensa marcia di avvicinamento alla sfida di domenica pomeriggio sul campo del Pisa per gli uomini di mister Roberto Breda, che hanno aperto la mattinata in palestra e in seguito si sono spostati sul campo per eseguire un lavoro fisico e tecnico. Nel pomeriggio, invece, ampio focus sulla tattica e partitina.

Nota all'infermeria: allenamento differenziato per Davide Gentile, e ha lavorato precauzionalmente ancora a parte anche Alberto Cerri. È rimasto nuovamente a riposo Giulio Maggiore, influenzato. Ma per degli assenti, c'è stato anche un presente: primo allenamento in granata, infatti, per il neo acquisto Oliver Christensen, arrivato dalla Fiorentina

La preparazione dei campani riprenderà domani pomeriggio alle 15 allo stadio 'Arechi'. La seduta si svolgerà a porte chiuse.