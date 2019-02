CHIESA, Lo sport aiuta a relazionarsi. Da piccolo...

L'attaccante viola Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista "Informatore" del supermercato Coop, in merito alla sua alimentazione e non solo: "E' un aspetto molto importante per uno sportivo ed io ho la fortuna di essere gestito per due pasti su tre della giornata da una società attenta e all'avanguardia come la Fiorentina. Stravizi? Giusto qualche cheese cake non a ridosso della partite, e la Coca Cola dopo i match. Programma alimentare? Ci alleniamo praticamente tutti i giorni e ogni singolo calciatore ha un suo programma alimentare prestabilito. Ricordi delle mie prime partite? Anche da bambino sono sempre stato molto preciso, ma la cosa più importante era divertirmi, giocare e stare con i compagni. Importanza dello sport? Tanta, soprattutto per la possibilità di relazionarsi ai propri coetanei e di svilupparsi a livello psicomotorio".