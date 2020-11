CHAMPIONS, Poker Juventus. Disastro totale Dalbert

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BORJA VALERO STA MEGLIO: TORNA CON IL PARMA Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... NOTIZIE DI FV BASTA PANCHINE AGLI EX. SU PRANDELLI POI... Sono angosciata da alcuni nomi di allenatori che ho sentito avvicinare alla Fiorentina come sostituti di Iachini. Stiamo ormai parlando tutti di chi sarà il prossimo allenatore viola, e siamo solo alla settima giornata di campionato, anche se onestamente molti... Sono angosciata da alcuni nomi di allenatori che ho sentito avvicinare alla Fiorentina come sostituti di Iachini. Stiamo ormai parlando tutti di chi sarà il prossimo allenatore viola, e siamo solo alla settima giornata di campionato, anche se onestamente molti... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi