CHAMPIONS, Pareggia la Lazio 1-1. La Juve perde 0-2

Club Brugge-Lazio 1-1 - Pareggio prezioso per la Lazio a Brugge. Incredibile a dirsi, dopo che i biancocelesti avevano battuto con autorità il ben più quotato Borussia Dortmund, ma oggettivamente era complicato fare di più in una situazione come quella di stasera, apparsa se non disperata sciuramente critica, considerati gli assenti. Primo posto mantenuto, in virtù della miglior differenza reti sui belgi, in attesa dello Zenit stasera battuto dal Borussia Dortmund. A segno Correa.

Juventus-Barcellona 0-2 - All'Allianz Stadium finisce 0-2 per il Barcellona di Leo Messi. Morata segna tre volte, ma per tutte e tre le circostanze i gol gli vengono annullati giustamente dal Var per fuorigioco. I catalani hanno dimostrato di avere delle certezze in cui rifugiarsi; i bianconeri, a dispetto delle tante assenze, no. A segno nel primo Dembélé, mentre a pochi minuti dalla fine la chiude Messi su rigore.

I risultati delle altre gare delle 21:00

Siviglia-Stade Rennes 1-0

B.Dortmund-Zenit 2-0

Ferencvarosi TC-Dynamo Kiev 2-2

Manchester-United-Lipsia 5-0