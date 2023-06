CHAMPIONS, Marciniak si scusa, arbitrerà ad Istanbul

FirenzeViola.it

La UEFA, con un comunicato ufficiale, ha confermato Szymon Marciniak come arbitro per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, dopo aver raccolto una dichiarazione dello stesso direttore di gara finito nella bufera per il presunto coinvolgimento in una manifestazione di estrema destra lo scorso 29 maggio. Questo un estratto della lettera di scuse del polacco pubblicate dalla UEFA: "Spero che questa dichiarazione raggiunga tutti gli interessati, in particolare le persone giustamente allarmate e deluse dalla mia partecipazione all'evento "Everest" organizzato a Katowice il 29 maggio 2023. Desidero esprimere le mie più sentite scuse per il mio coinvolgimento e qualsiasi disagio o danno che possa aver causato.

Dopo la riflessione e ulteriori indagini, è diventato evidente che sono stato gravemente fuorviato e completamente all'oscuro della vera natura e affiliazioni dell'evento in questione. Non sapevo che fosse associato a un movimento di estrema destra polacco. Se fossi stato a conoscenza di questo fatto, avrei rifiutato categoricamente l'invito (...)

Voglio anche sottolineare il mio impegno nella lotta alla discriminazione nel calcio. Sono stato tra i primi arbitri al mondo, e certamente il primo nel mio paese, ad applicare la "procedura in tre fasi" in risposta a un grave incidente discriminatorio durante una partita in Polonia".