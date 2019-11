CHAMPIONS LEAGUE, Le formazioni delle italiane

Sono note le formazioni della gara tra Juventus e Atletico Madrid. Confermata la presenza di Dybala dal 1' e non Higuain accanto a Cristiano Ronaldo, in mezzo non c'è Khedira ma Bentancur con Ramsey trequartista. Dietro provino ok per De Ligt dal 1', turno di riposo per Cuadrado: c'è Danilo titolare come terzino destro. Nell'Atletico Madrid, spazio a Vitolo con Morata, confermato l'undici della vigilia.



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata.

Gian Piero Gasperini sorprende tutti e inserire Luis Muriel nell'undici titolare contro la Dinamo Zagabria. Modulo con la punta quindi per i nerazzurri che confermano Pasalic. Fuori anche Djimsiti e dentro Kjaer, sfruttando la sua esperienza, così come Castagne in luogo di Hateboer a destra e Gosens a sinistra. La Dinamo è quella confermata con Petkovic e Orsic davanti, Dani Olmo in mezzo.



Atalanta (3-4-2-1)Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel

Dinamo Zagabria (3-5-2)Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Perin; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusek, Leovac; Petkovic, Orsic.