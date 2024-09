CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali di Man.City-Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi cambia ben otto giocatori rispetto al pareggio di Monza per affrontare il Manchester City in Champions League. Esordio da titolare per Zielinski, mentre Lautaro va in panchina: spazio a Taremi in coppia con Thuram. Darmian ancora preferito a Dumfries sulla catena di destra, ove Bisseck vince il ballottaggio con Pavard. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MANCHESTER CITY(4-1-4-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Sapinho, Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos; Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.