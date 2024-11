CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali di Inter e Atalanta

FirenzeViola.it

Alle 21 saranno in campo sia Inter che Atalanta per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, i nerazzurri in casa contro il Lipsia e i bergamaschi in casa dei Young Boys. Ecco le scelte dei 4 allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Thuram, Buchanan, Asllani, Mkhtaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Aidoo. Allenatore: Simone Inzaghi.

RED BULL LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Baumgartner, Kampl, Haidara, Nusa; Openda, André Silva. A disposizione: Vandevoordt, Seiwald, Vermeeren, Ouedraogo, Sesko, Gebel. Allenatore: Marco Rose.

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Camara, Hadjam; Males, Niasse, Ugrinic, Virginius; Elia, Itten

Allenatore: Joel Magnin

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou; Hien, Kolasinac; Cuadrado, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui

Allenatore: Gian Piero Gasperini