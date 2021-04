CHAMPIONS, Le formazioni delle gare di questa sera

Torna la Champions League questa sera con due match validi per il ritorno dei quarti di finale. Dopo l'1-0 dell'andata per gli inglesi, il Chelsea oggi ospita il Porto mentre a Parigi va in scena il confronto tra il PSG e il Bayern Monaco, andato ko per 3-2 all'Allianz Arena sei giorni fa. Ecco le formazioni delle sfide di oggi:

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Havertz, Mount.

Porto (4-5-1): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Uribe, Grujic, Sergio Oliveira, Otavio; Marega

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Kimpembe, Danilo, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich; Sané, Muller, Coman, Davies; Choupo-Moting.