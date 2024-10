CHAMPIONS, Inter a valanga. Milan sfortunato e ko a Leverkusen

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La serata di Champions va in archivio con due sentimenti opposti per le milanesi: a San Siro per l'Inter tutto più o meno facile contro la Stella Rossa, un 4-0 maturato soprattutto nella ripresa (nel primo tempo sblocca l'incontro all'11 Calhanoglu) con le reti di Arnautovic, Lautaro Martinez e il rigore del poker firmato Taremi. Il Milan cade invece alla BayArena: 1-0 con Boniface che a inizio ripresa decide un match equilibrato che la squadra di Fonseca - timida nella prima frazione - non ha pareggiato solo per tanti errori sotto porta nel finale. I rossoneri, prossimi avversari della Fiorentina nel posticipo della settima giornata in programma domenica sera, tornano in Italia consapevoli di aver affrontato alla pari i campioni di Germania del Bayer Leverkusen ma con la seconda sconfitta in due gare di Champions. Tra i risultati di serata da sottolineare il successo dell'Arsenal sul Psg e le goleade di Barcellona e Borussia Dortmund, rispettivamente contro Young Boys e Celtic.

CLASSIFICA

Dortmund 6 (+9 differenza reti)*

Brest 6 (+5)*

Leverkusen 6 (+5)

Manchester City 4 (+4)*

Inter 4 (+4)*

Sparta Praga 4 (+3)*

Sporting 4 (+2)*

Arsenal 4 (+2)*

Bayern 3 (+7)

Barcellona 3 (+4) *

Aston Villa 3 (+3)

Liverpool 3 (+2)

Juventus 3 (+2)

Real Madrid 3 (+2)

Benfica 3 (+1)

Monaco 3 (+1)

Atl. Madrid 3 (+1)

PSG 3 (-1)*

Celtic 3 (-2)

Bologna 1 (0)

Shakhtar 1 (0)

Atalanta 1 (0)

Stoccarda 1 (-2)*

PSV 1 (-2)

Girona 0 (-1)

Sturm Graz 0 (-1)

RB Lipsia 0 (-1)

Lilla 0 (-2)

Milan 0 (-3)*

Club Brugge 0 (-3)

Feyenoord 0 (-4)

Stella Rossa 0 (-5)

Dinamo Zagabria 0 (-7)

Salisburgo 0 (-7)*

Young Boys 0 (-8)*

Slovan Bratislava 0 (-8)*

*due partite

I risultati di stasera

Salzburg-Brest 0-4

(Sima 24', 70', Camara 66', Pereira Lage 75')

Stoccarda-Sparta Praga 1-1

(Millot 7' (St), Kairinen 32' (SP))

Arsenal-PSG 2-0

(Havertz 20', Saka 35')

Barcellona-Young Boys 5-0

(Lewandowski 8', 51', Raphinha 34', Iñigo Martínez 37', aut. Hadjam 81')

Dortmund-Celtic 7-1

Can 7' (B), Maeda 9' (C), Adeyemi 11', 29', 42' (B), Guirassy 40', 66' (B), 79' Nmechea (B))

Inter-Stella Rossa 4-0

(Çalhanoğlu 11', Arnautović 59', Lautaro Martinez 71', Taremi rig. 81')

Leverkusen-Milan 1-0

(Boniface 51')

PSV-Sporting 1-1

(Schouten 15' (P), Bragança 84' (S))

Slovan Bratislava-Manchester City 0-4

(Gündoğan 8', Foden 15', Haaland 58', McAtee 74')