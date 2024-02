CEO GENOA, Gudmuddson? Con Barone fui chiaro. Ora...

FirenzeViola.it

Intervistato dal portale Cronache di Spogliatoio, il CEO del Genoa Andres Blazquez ha fatto il punto, oltre che sui principali temi d'attualità del club ligure, anche sulla trattativa che nel mercato di gennaio ha coinvolto il Grifone e la Fiorentina, che hanno trattato il passaggio in viola di Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole in merito: "Il dg viola Barone mi ha chiamato mentre ero a pranzo e gli ho detto: ‘Non vendo Gudmundsson, ti dico una cifra alta e te la dirò sempre più alta perché non voglio perderlo’. Gli dissi 30 più bonus, avvisandolo: ‘Se mi chiami domani, te la alzo e ti dirò 40 perché non vendo'. Io Albert lo capisco perché alla sua età andare alla Fiorentina era una opportunità ma gli ho detto: ‘Mi dispiace, ma non sono aperto ad ascoltare un’offerta per te’.

Lui ha capito, ha riflettuto e mi ha inviato un messaggio: ‘Ora dobbiamo lottare per il top-10’. Se lo do via, perdo una parte importante. Se questa estate arriveranno 35 milioni, ci ragioneremo. I giocatori sono transitori".