CENTROCAMPO, Calato Adli, sparita la Fiorentina: la situazione

© foto di Federico De Luca 2025

Il momento no della Fiorentina coincide con il calo di Yacine Adli: è la tesi che porta avanti stamani il Corriere dello Sport, che mette in relazione le difficoltà di gioco e risultati dei viola con l'eclissi tecnica del francese ex Milan. Con la Juventus è stato l’ultimo lampo di Yacine Adli: un assist perfetto per il gol di Kean, decisivo per il pareggio viola. Da allora, la Fiorentina ha raccolto solo due sconfitte e un altro pareggio. Non è un caso che l’involuzione del franco-algerino abbia coinciso con la flessione della squadra di Palladino.

Adli si era imposto come punto di riferimento per i viola da settembre a dicembre, con prestazioni di alto livello. Il recente calo di forma ha fatto perdere alla Fiorentina un pilastro fondamentale, con effetti visibili sui risultati. "Non mi accontento di un pareggio", ha dichiarato Adli dopo il 2-2 contro la Juventus. Ora, il suo obiettivo è chiaro: ritrovare la miglior condizione psico-fisica per tornare a essere il valore aggiunto del gioco di Palladino.