CEFERIN, Possibile riforma del Fair Play Finanziario

Aleksander Ceferin ha parlato a margine della presentazione del consueto dossier della UEFA che fornisce un approfondimento sulla situazione finanziaria del calcio europeo. Nell'analisi viene fuori come i club europei abbiano perso nelle ultime due stagioni 8,7 miliardi di euro da ricavi mancati causati dalla situazione pandemica. Così il presidente del UEFA a riguardo: "Nella relazione scorsa avevo affermato che il calcio era forte e resiliente e che avremmo affrontato la sfida più grande per lo sport, ovvero la pandemia.Tuttavia, grazie a quasi un decennio di regolamenti sul Fair Play Finanziario, prima dell’emergenza il calcio europeo difficilmente avrebbe potuto essere in una forma finanziaria migliore". Ceferin ha però sottolineato come le condizioni anomale di questo periodo necessitino di altre riforme oltre a quelle adottate (ad esempio il cambiamento delle finestre di mercato), preannunciando una probabile riforma per il FPF: "Siamo in una realtà finanziaria diversa e sta diventando chiaro che le nostre attuali normative sul Fair Play Finanziario dovranno essere adattate e aggiornate. L'obiettivo primario è la sostenibilità finanziaria, lavoreremo come una squadra per poter dotare il calcio di nuove regole".