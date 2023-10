CECCHI GORI, ACF gestita con passione. La mia idea...

FirenzeViola.it

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina dal 1993 al 2002 e produttore cinematografico, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Verità, parlando anche del suo trascorso come patron viola e della sua idea di riformare il calcio italiano, similmente a quanto fatto dalla Premier League in Inghilterra.

Questo un breve estratto delle sue parole: “La Fiorentina l’ho comprata per caso, ma l’ho gestita per passione. L’ho fatto anche bene, stavamo per vincere lo scudetto. Quando poi mi hanno voluto attaccare, hanno colpito anche su questo fronte perché mi sono battuto per far crescere il valore dei diritti della serie A, anche in funzione delle vendite all’estero. Con i diritti del calcio e i diritti dei film ero in una posizione di forza e venivo ovviamente osteggiato”.