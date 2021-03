CAVASIN, Viola? C'è da rifare tutto, a partire dal tecnico

Alberto Cavasin è intervenuto alla trasmissione di TMW Radio, Stadio Aperto, ed ha parlato anche di Fiorentina, in corsa per la salvezza:

"Almeno una tra Fiorentina, Torino e Cagliari rischia di retrocedere. Il rischio c'è, perché Benevento e Spezia non sono messe così male a punti, e hanno dimostrato di essere sul livello o anche superiori ad alcune di queste. Il Cagliari in teoria si è rinforzato, sarebbe almeno da metà classifica, però sono laggiù e fanno tanta fatica. Ripeto: Benevento e Spezia sono vive. Le tre nominate hanno però anche un buon organico: la Fiorentina rischia un po' meno, per esempio".

Si aspettava di più dall'arrivo di Commisso a Firenze?

"Sembrava che tramite lavoro e acquisti, con l'entusiasmo dei tifosi fiorentini, potesse mettere in piedi situazioni concrete. Ha investito, pareva aver creato una squadra almeno da parte sinistra della classifica. Invece non è stato così, e quest'anno mi sembra anche peggio. Qui c'è da rifare, da ripartire da zero a partire dall'allenatore".

A Firenze però non c'è la pazienza...

"No, è così in generale nel calcio però. Anche quest'anno, però, per esempio sarei rimasto fermo con Iachini senza esonerarlo: le idee erano chiare, la squadra era quella. Credo che con Iachini oggi la squadra avrebbe forse 2 punti in più. Arrivato Prandelli, poi, si pensava che sarebbero usciti dalla lotta salvezza, e invece... Ultimamente però si vedeva che avevano assimilato il pensiero di Prandelli, c'era un certo gioco. Ora è tornato Iachini, credo li porterà al risultato della salvezza. Non vedo controindicazioni".