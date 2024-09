CAUSIO, Perché Nico non ha giocato centravanti con la Roma?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex Juventus Franco Causio a Libero ha rilasciato una lunga intervista, parlando della squadra di Thiago Motta: "Non discuto Koopmeiners che ha numeri e fisico per fare benissimo, ma avrei preferito prendere Ederson. Tutte le volte che lo vedo mi stupisce tecnicamente e tatticamente. Vlahovic? Sa fare il centravanti e ha il fisico, però deve migliorare tecnicamente, è ancora grezzo e a volte fatica a capire il gioco e centrare la porta. Lo migliorerà Motta come ha affinato le doti di parecchi giovani del Bologna.

Yildiz è bravo, ma per favore non tiriamo fuori i nomi di Baggio o Del Piero, tantomeno quelli di Platini e Sivori. Conceicao il nuovo Causio? Stop. Non sopporto questi paragoni solo perché due giocatori calpestano le stesse zolle. Su Nico Gonzalez invece dico che non ho capito perché ha giocato da centravanti contro la Roma".