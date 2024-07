CATANZARO, Colloqui per il prestito del viola Favasuli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Catanzaro, pur in attesa di risolvere la questione dell'allenatore, è profondamente impegnato nel mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i protagonisti della scorsa stagione stanno cercando nuove opportunità: l'esterno destro belga Jari Vandeputte (28) ha optato per la Cremonese, dopo il ridimensionamento dei piani della Salernitana. In difesa, l'attenzione è rivolta verso l'esperto centrale Matteo Di Gennaro (30), ancora sotto contratto con la Carrarese per un altro anno.

Con la Fiorentina, sono in corso colloqui per il prestito di Costantino Favasuli (20), promettente centrocampista sulla fascia sinistra. Inoltre, c'è interesse per Simone Ianesi (22), ala sinistra del Pontedera.