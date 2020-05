CASTROVILLI-PELLEGRINI, Ecco i dati a confronto

Gaetano Castrovilli e Lorenzo Pellegrini sono due tra i giovani centrocampisti italiani che più hanno impressionato in questa prima parte di campionato. Sarebbero volati insieme a Euro 2020 e sono entrambi protagonisti di un derby d’Italia sul mercato, con Inter e Juventus sulle loro tracce. Tuttomercatoweb.com compara i dati attraverso Comparisonator e dice: possono giocare insieme.

Prendendo in considerazione solo le partite di Serie A in cui i due hanno giocato da centrocampista centrale o trequartista, ecco quanto emerge: maggiore attitudine del giovane viola alla fase difensiva, corollario anche della rispettiva posizione. Si spiega così, per esempio, la maggior attitudine (11,29 in media a partita contro 8,83) ed efficienza (5,08 contro 4,5) del primo nelle azioni difensive. Così come, viceversa, il fatto che Pellegrini sia più presente nelle azioni di attacco (ma di poco: 10,61 in media contro 9,96), o possa rischiare meno dribbling (vince Castrovilli, sia per numero di tentativi che per riuscita). Nei passaggi non c’è storia. A livello di manovra, Castrovilli ha tanta strada da fare: nei parametri relativi ai passaggi, infatti, Pellegrini vince ogni singolo confronto. E quasi sempre in maniera piuttosto netta (1,11 passaggi filtranti riusciti in media contro 0,42), con un dominio assoluto negli assist (0,44 in media per Pellegrini contro 0,08 del collega). Colpisce, invece, la maggior capacità realizzativa di Castrovilli, che mette a referto una media di 0,13 gol a partita contro gli 0,06 di Pellegrini. Che, peraltro, ha giocato 6 gare in meno, con un minutaggio nettamente inferiore (1598’ contro i 2.142’ del viola).