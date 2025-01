CASTROVILLI, Offerto all'Udinese: i friulani lo valutano

FirenzeViola.it

Poco spazio alla Lazio per l'ex Fiorentina Gaetano Castrovilli che potrebbe lasciare Roma già in questa sessione di mercato. Come riporta Tuttoudinese.it, l'attuale situazione sta spingendo il classe 1997 a valutare nuove possibilità per rilanciare la propria carriera e l'Udinese sta riflettendo sull’eventualità di aggiungere Castrovilli alla propria rosa, attirata dalla qualità che il centrocampista potrebbe portare in mezzo al campo. Dal punto di vista tattico, Castrovilli potrebbe inserirsi bene nel 3-5-2 di Kosta Runjaic, ricoprendo il ruolo di mezzala in grado di fare da collante tra centrocampo e attacco, un compito attualmente svolto da Ekkelenkamp.

La sua capacità di muoversi tra le linee e creare occasioni potrebbe rivelarsi preziosa per l'Udinese. Resta da vedere se questa ipotesi diventerà realtà nelle prossime settimane. Con il mercato appena riaperto, il club friulano rimane vigile su più fronti, e Castrovilli potrebbe trasformarsi in una pista concreta con il progredire delle trattative.