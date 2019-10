CASTROVILLI, Magari in futuro sarò capitano

Gaetano Castrovilli, fresco di rinnovo con la Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport a margine della conferenza stampa tenuta quest'oggi al fianco del ds Daniele Pradè: "Sono felicissimo, soprattutto per la mia famiglia. Ringrazio il direttore, il presidente, l'allenatore e tutti i compagni. Voglio continuare così, fare bene e far divertire i tifosi".

Le piacerebbe ripercorrere la carriera di Antognoni? "Certo, me lo auguro".

Magari con la fascia da capitano della Fiorentina in futuro? "Intanto penso a questa stagione perché devo continuare a fare bene. Chissà, magari in futuro avrò la fascia al braccio".

Cos'ha provato dopo la prima rete in Serie A? "Dopo il gol di San Siro mi sono emozionato. Mi sono ripassati in mente tutti i sacrifici che ho fatto, così come il momento in cui stavo per mollare tutto".

Ora la Nazionale? "Ci spero, incrociamo le dita".